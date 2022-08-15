Пекин, 15 августа, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Власти Китая предупреждают Вашингтон и Тайбэй о том, что попытки использования Тайваня для взятия КНР под контроль обречены на провал. Об этом 15 августа заявил официальный представитель минобороны КНР У Цянь, его слова приводятся в официальном аккаунте китайского минобороны в мессенджере WeChat.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

Как отметил У Цянь, визит конгрессменов из США на Тайвань серьёзным образом нарушает принцип «одного Китая» и трех китайско-американских коммюнике, а также является нарушением суверенитета и территориальной целостности КНР, подавая неверные сигналы выступающим за «независимость» острова сепаратистам и показывая лицо Вашингтона, как разрушителя мира и стабильности в Тайваньском проливе.

При этом он подчеркнул, что Тайвань является частью Китая и потому силы из-за рубежа не могут осуществлять вмешательство в это вопрос.

«Мы предупреждаем США и Демократическую прогрессивную партию Тайваня, что попытки с помощью Тайваня взять под контроль КНР обречены на провал. Полагаться на США для обретения «независимости» равносильно самоубийству», — добавил официальный представитель минобороны КНР.

Как передавало ИА REGNUM, ранее представитель Восточной зоны боевого командования НОАК старший полковник Ши И сообщил, что в ответ на политические игры США и Тайваня Народно-освободительная армия (НОАК) Китая проводит вокруг острова военные учения и патрулирование.