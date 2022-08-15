Таллин, 15 августа, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Несмотря на кажущуюся бессмысленность визовых ограничений для граждан России, цель у этого проекта есть, написал 15 августа в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.

Дарья Антонова ИА REGNUM Шенгенская виза

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Последствия западных санкций вкупе с жарой и засухой осложнили жизнь граждан ЕС, и западные политики не хотели бы, чтобы граждане поняли — ожидаемой пользы антироссийские санкции не принесли, отметил он.

«Жара и засуха в Европе уже насолили рядовому европейцу сверх меры. А от него постоянно требуют добровольно-принудительных ограничений в использовании электричества и воды ради победы «мифической» демократии в конфликте с Россией. Запрещение «Шенгена» для русских призвано не дать узнать европейским узникам санкций, что Россия-то и не рухнула, а их жизнь оказалась выбита из привычного русла ради фантомов политики и экономических фантазий правительств», — написал Котенок.

Неслучайно застрельщиками визовых запретом выступают власти стран Прибалтики и Польши, в этих странах можно ожидать более серьезного кризиса, добавил военкор.