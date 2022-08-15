Кострома, 15 августа, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Жительницу Костромы осудили за оформление кредита в размере 1,2 млн рублей на умершего родственника. Об этом сообщает Свердловский районный суд. Следствие установило, что в сентябре 2021 года женщина взяла телефон усопшего, зашла в приложение «Сбербанк Онлайн» и успешно оформила заявку на получение средств. В дальнейшем она не погашала долг.

Prokuror-kaluga.ru Кредиты

После того как финансовая организация обратилась в полицию, костромичка вернула всю сумму кредита. Она указала, что к совершению преступления её подтолкнула «тяжелая жизненная ситуация». Действия женщины квалифицируются как мошенничество в особо крупном размере. Максимальная санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса предполагает наказание до 10 лет лишения свободы.

Рассматривая дело, суд выяснил, что слова костромички про плачевное финансовое положение были правдивы. Она вынуждена содержать родственников с инвалидностью и хроническими заболеваниями.

С учётом этого ей назначили более мягкое наказание в виде 1 года 3 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства условно с испытательным сроком 2 года и возложением ряда обязанностей. Осужденная согласилась с приговором. Он вступил в законную силу.