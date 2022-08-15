Москва, 15 августа, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Не готовы поступиться моральными принципами ради достижения личных целей 71% жителей России. Ставят успех выше нравственных принципов 23%, приводит результаты опроса Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Убеждены, что моральные нормы не подвержены влиянию времени и они всегда актуальны и современны, 56% опрошенных. Считают, что моральные принципы устаревают и многие из них уже не соответствуют современному обществу, 38%.

По мнению 71%, сфера частной морали нуждается в государственном регулировании. Почти четверть (23%) полагают, что мораль и нравственность — это сфера частной жизни человека и государство не должно в неё вмешиваться.

Опрос по телефону проведён 7 августа 2022 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM ранее сообщало, президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что российское общество испытывает дефицит духовных скреп.

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