Ереван, 15 августа, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Сохраняется риск того, что на территории торгового центра «Сурмалу» в Ереване остались неразорвавшиеся заряды пиротехники. Об этом 15 августа сообщил журналистам глава МЧС Армении Армен Памбухчян, передаёт агентство News. am.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Подавляющая часть веществ взорвалась, но предполагается, что не все. На складе было также много пластика, он постоянно горит. Это может продлиться несколько дней, мы к этому готовы», — сказал Памбухчян.

Он отметил, что основной пожар на месте взрыва потушен, но продолжают вспыхивать небольшие возгорания. В ходе работ пострадали семеро спасателей, из которых двух пришлось госпитализировать.

Напомним, по последним данным, спасатели нашли на месте взрыва шесть погибших. Двое пока не опознаны. Также сообщается о 61 раненом, кроме того, 16 человек находятся в списках пропавших без вести.