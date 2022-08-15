Москва, 15 августа, 2022, 10:45 — ИА Регнум. К настоящему времени ключевая ставка Банка России вполне могла бы быть в пределах 4,5-6%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 августа заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

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«Позиция Центрального банка, что ключевая ставка будет снижаться в пределах 6-8%, совершенно обоснованна. ЦБ РФ сумел обуздать инфляцию, и на фоне влияния других факторов дальнейшая корректировка ставки в сторону снижения не будет способствовать росту инфляции, — сказал он. — Умеренное снижение на 0,5 — 1 п. п. от одного до другого заседания Совета директоров ЦБ вполне оправданно, резкого снижения не должно быть ни в коем случае. На сегодняшний день ключевая ставка вполне могла бы быть в пределах 4,5-6%. Это дало бы серьезный импульс для изменения ставок на рынке кредитования, что выгодно для решения текущих проблем экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что если Банк России понизит ключевую ставку до 5%, то это не обернется резким ростом инфляции.