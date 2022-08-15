Санкт-Петербург, 15 августа, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Четверо сотрудников ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области осуждены за совершение преступных действий, среди которых мошенничество, незаконный оборот наркотиков, фальсификация доказательств результатов оперативно-розыскной деятельности и превышение должностных полномочий. Об этом сообщили ИА REGNUM 15 августа в пресс-службе Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

Сотрудники спецслужбы выявили противоправную деятельность полицейских — майора, старшего лейтенанта, лейтенанта и сержанта — и передали материалы в распоряжение Следственного управления СКР по Ленинградской области, завершившего расследование.

Как установлено следствием и судом, сотрудники полиции причастны к вымогательству денежных средств за общее покровительство преступной деятельности наркодилера, к фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности в целях необоснованного завышения результатов работы, а также ряду других мошеннических действий.

Решением Тосненского городского суда фигуранты дела осуждены в зависимости от роли каждого на сроки от двух лет шести месяцев до пяти лет двух месяцев лишения свободы, одному из осужденных приговор назначен условно. Все фигуранты лишены специальных званий сотрудников полиции.