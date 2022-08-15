Смоленск, 15 августа, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Губернатор Смоленской области Алексей Островский поручил проверить деятельность волонтёров, собирающих на улицах и в общественном транспорте деньги на, якобы, лечение тяжело больных детей. Об этом он 15 августа написал в телеграм-канале.

[Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Марк Захаров. 1976. СССР Мошенники

Глава региона сообщил, что в последние месяцы получает обращения от жителей с вопросами, правомерна ли деятельность волонтёров, которые курсируют с переносными ящиками для пожертвований по улицам Смоленска.

«Дал поручение профильным чиновникам изучить «историю вопроса». Еще два года назад были приняты поправки к соответствующему Федеральному закону, которые четко регламентируют формат использования переносных ящиков для сбора благотворительных пожертвований. Это допустимо исключительно в местах проведения подобного рода мероприятий, инициированных некоммерческими организациями, имеющими право на осуществление благотворительной деятельности. Что касается установки таких ящиков в помещении, то она возможна только при заключении договора благотворительной организации с его владельцем. В противном случае можно лишь теоретизировать, куда и кому пойдут ваши деньги», — написал Островский.

Губернатор также сообщил, что также обратился к начальнику регионального УМВД с просьбой уделить внимание данной проблемой и исключить возможность совершения мошеннических действий под видом сбора помощи.

Отметим, что «волонтёров» с прозрачными ящиками, преимущественно подростков, которые собирали деньги якобы на благотворительные цели в общественном транспорте и улицах, можно было заметить в большинстве крупных городов России ещё до начала пандемии. В последние пару лет их деятельность была менее активной. Зарегистрированные благотворительные организации призывали граждан не верить «волонтёрам», называя их деятельность мошеннической.