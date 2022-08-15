Смоленский губернатор поручил разобраться с «волонтёрами-благотворителями»
Смоленск, 15 августа, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Губернатор Смоленской области Алексей Островский поручил проверить деятельность волонтёров, собирающих на улицах и в общественном транспорте деньги на, якобы, лечение тяжело больных детей. Об этом он 15 августа написал в телеграм-канале.
Глава региона сообщил, что в последние месяцы получает обращения от жителей с вопросами, правомерна ли деятельность волонтёров, которые курсируют с переносными ящиками для пожертвований по улицам Смоленска.
Губернатор также сообщил, что также обратился к начальнику регионального УМВД с просьбой уделить внимание данной проблемой и исключить возможность совершения мошеннических действий под видом сбора помощи.
Отметим, что «волонтёров» с прозрачными ящиками, преимущественно подростков, которые собирали деньги якобы на благотворительные цели в общественном транспорте и улицах, можно было заметить в большинстве крупных городов России ещё до начала пандемии. В последние пару лет их деятельность была менее активной. Зарегистрированные благотворительные организации призывали граждан не верить «волонтёрам», называя их деятельность мошеннической.