Кишинёв, 15 августа, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Причина, по которой ряд заводов в Молдавии стали неэффективными, нельзя объяснять только резким ростом цен на энергоносители. Об этом заявил журналистам министр экономики Серджиу Гайбу, передаёт 15 августа агентство IPN. md.

Советский плакат

Он прокомментировал жалобы руководства завода Floarea Soarelui по производству растительного масла. После отмены льгот и роста цен на природный газ предприятие находится на грани банкротства.

«У нас много предприятий с очень старым оборудованием, ещё с советских времен, они неэффективны, и когда у тебя повышенное энергопотребление, как это происходит в нынешних условиях, ты можешь быть не столь прибыльным на рынке», — сказал Гайбу.

Министр добавил, что в селе Джурджулешть строится новый завод по производству масла. Гайбу считает, что он будет более эффективным. Глава минэкономики отметил, что экономика перестраивается, когда начинается кризис. Это может негативно сказаться на предприятии, но также может некоторым открыть возможности.

Стоит отметить, что ранее о вероятном банкротстве предприятия сообщило руководство молдавского завода по производству кирпичей «Макон». Оно не выдерживает конкуренции с приднестровским конкурентом, который пользуется российским природным газом по более низкой цене, чем покупает Молдавия.