Минск, 15 августа, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Западные политики вновь хотят организовать «Минские переговоры», но не между Киевом и республиками Донбасса, а собственные — с Россией, написал 15 августа в своем телеграм-канале военкор Александр Сладков.

ИА REGNUM Минск

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Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Запад начинает «прощупывать» Минск на предмет готовности к сотрудничеству в свете предстоящей очень тяжелой для жителей ЕС зимы.

Лукашенко в очередной раз может стать посредником в вынужденных для Запада переговорах, но Россию «цивилизованные люди» уже столько раз обманывали, что договариваться с ними не стоит, отметил Сладков.

«Владимир Путин в прошлом году все наши условия изложил, читайте обращение России к США и НАТО. Выполнят — пускай приходят», — отметил он.