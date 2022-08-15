Челябинск, 15 августа, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В Челябинске в районе улицы Гончаренко столкнулись автомобиль «МАЗ» и бензовоз «КамАЗ». Об этом сообщили журналистам представители МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла 15 августа. Бензин вылился на проезжую часть. По данным ГИБДД, «МАЗ» не выдержал безопасной дистанции. В результате этого и произошло столкновение.

Сотрудники МЧС оперативно приступили к ликвидации разлива топлива. Для недопущения возгорания они покрывают дорогу пеной.

Отметим, это не единственная за последние дни крупная авария в Челябинске и области. 12 августа на Южном Урале сгорела «Газель», а ночью 15-го — легковой автомобиль.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле на территории Челябинской области выросло количество ДТП. Их было совершено 332 — на 4,7% больше, чем годом ранее.