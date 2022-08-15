Уфа, 15 августа, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Задержан подозреваемый в убийстве сотрудницы администрации одного из районов Башкирии. Об этом сообщил глава Белорецкого района Андрей Иванюта на своей странице в социальной сети.

kropekk_pl Кровь

Иванюта сообщил, что в убийстве чиновницы заподозрили её бывшего мужа.

«Похоронили светлую, добрую, улыбчивую девушку, прекрасного специалиста своего дела. Еë уважали и любили все вокруг. У неё осталось двое сыновей — шести и тринадцати лет. 23 августа ей исполнилось бы 32 года», — отметил глава района, сообщив, что с ноября 2021 года женщина работала начальником отдела администрации, руководила сельскохозяйственным направлением.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе устанавливают обстоятельства смерти девушки и ее матери.