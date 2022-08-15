Белгород, 15 августа, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В девяти приграничных муниципальных образованиях Белгородской области новый учебный год начнётся в дистанционном формате, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 августа в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

На заседании антитеррористической комиссии принято решение о том, что образовательные учреждения в пятикилометровой зоне вдоль российско-украинской границы будут проводить обучение онлайн. Под ограничение попали учебные заведения в Краснояружском, Белгородском, Борисовском, Ровеньском, Вейделевском и Волоконовском районах, а также в Грайворонском, Шебекинском и Валуйском округах. Праздничные линейки, посвящённые 1 сентября, в этих школах проводить не будут.

«Мы несём за наших детей ответственность. Поэтому я прошу всех сотрудников органов власти, в чьи обязанности входит контроль безопасности детей, максимально сосредоточиться на профилактике возможных рисков», — подчеркнул губернатор Вячеслав Гладков.

Если возникнет необходимость, власти готовы рассмотреть возможность подвоза детей в другие школы, расположенные дальше от границы. В детских садах будут работать дежурные группы.