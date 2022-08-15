* Талибы — запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, 15 августа, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Мулла Джан Мохаммад, также известный как «мулла Джану», заместитель командира 217-го армейского корпуса «Омари», расквартированного в северо-восточных провинциях (штаб в Кундузе), предупредил жителей уездов Фархар и Варсадж провинции Тахар, что в случае любых действий сил Фронта сопротивления Афганистана в этом районе ответственность будут нести местные жители. Об этом газете «8 Собх» сообщили источники в провинции Тахар.

isafmedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Эти заявления были сделаны после того, как в последние дни Фронт сопротивления активизировал свои атаки в различных районах провинции Тахар. Источники утверждают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планируют сократить количество прямых боестолкновений, оказывая давление на население.

Сообщается, что на прошлой неделе силы Фронта сопротивления нанесли потери талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе двух отдельных атак на штаб и лагерь талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этом районе.

В сообщениях указывается, что после нападений сил Фронта сопротивления на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Фархаре, Варсадже (провинция Тахар), Хост-ва-Ференге, Андарабе (провинция Баглан) и различных частях провинции Панджшер талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовывали, пытали и убивали мирных жителей.