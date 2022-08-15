Донецк, 15 августа, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Киевские формирования совершили обстрел Куйбышевского района Донецка. Об этом 15 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Сотрудники представительства зафиксировали в 9:40 обстрел Донецка со стороны населённого пункта Невельское, где находятся украинские войска. По Куйбышевскому району выпущено семь снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли Горловку.