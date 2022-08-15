Москва, 15 августа, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Валютный курс сдвинется к сторону укрепления рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 августа заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Рубль

«В течение периода поступления налоговых платежей от экспортёров валютный курс сдвинется в сторону укрепления рубля. Но продажа валютной выручки экспортёрами — это лишь временный фактор, который повлияет на соотношение рубля к доллару. Укрепиться рублю помогут будущие поставки энергоресурсов. Впереди отопительный сезон, и потребности в поставках существенно возрастут. Платежи за энергоресурсы будут поступать в национальной валюте и снизят спрос на использование доллара в международных расчётах. Поэтому до конца года доллар вряд ли поднимется выше 65 рублей», — сказала экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что высокий курс рубля ограничивает риски перегрева экономики.