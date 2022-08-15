Сеул, 15 августа, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Восьми из десяти жителям Южной Кореи не нравится северокорейский режим, сообщает KBS.

Иван Шилов, ИА REGNUM Опрос

Согласно результатам ежегодного опроса на тему отношения жителей Южной Кореи к северным соседям, проведенного южнокорейской телекомпанией с 27 июля по 1 августа среди 1653 человек, 78,1% респондентов негативно относятся к северокорейскому режиму. Противоположного мнения придерживаются лишь 2,7%.

51,7% участников опроса сообщили согласились с необходимостью воссоединения двух стран при условии, что этот процесс не станет обременительным для страны. 16,6% заявили, что Южная Корея и КНДР должны воссоединиться любой ценой, а 13,4% респондентов выступили против воссоединения.