Москва, 15 августа, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В России уровень заболеваемости СOVID-19 может начать снижаться в ближайшие две недели, заявил академик Российской академии наук (РАН) Сергей Нетёсов.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

Он уточнил, что в России пик заболеваемости должен пойти на спад, если сравнивать с показателями в странах Западной Европы.

«Россия отстает по динамике заболевших от Европы на две-три недели, и почти синхронно мы идём по динамике заболеваемости с Турцией, из которой, вернее всего, мы и завозим коронавирус в последние недели», — сказал он «Известиям».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, д. м. н. Елена Малинникова заявила, что на сегодняшний день существует вероятность, что грипп будет протекать у людей в более тяжёлой форме, чем COVID-19.

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