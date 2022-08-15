Пекин, 15 августа, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Народный банк Китая 15 августа снизил ставку среднесрочного кредитования, стремясь влить наличные деньги в экономику, пострадавшую от неоднократных локдаунов в связи с пандемией COVID-19, сообщает Financial Times.

David290 Народный банк Китая

Центральный банк Китая снизил ставку на 10 базисных пунктов до 2,75%, что стало первым снижением с января 2022 года.

Банк также снизил процентную ставку по семидневным операциям обратного РЕПО — еще один способ вливания денежных средств в экономику — до 2% с 2,1%.

Снижение ставки произошло в тот момент, когда вторая по величине экономика мира переживает двойное давление — устойчивое снижение потребительского спроса, вызванное затянувшейся политикой нулевой терпимости к ковиду, из-за которой останавливается работа предприятий, и замедление роста в секторе недвижимости.

В ряде китайских городов были введены или продлены ограничения на поездки, а в выходные число случаев заболевания возросло по всей стране.

В понедельник 15 августа в стране также были опубликованы данные о более слабом, чем ожидалось, росте промышленного производства и розничных продаж, что стало еще одним признаком влияния политики строгих пандемических ограничений на спрос.