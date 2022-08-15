Саратов, , 10:56 — REGNUM В Саратовской области порядка 5,3 тыс. детей-сирот и оставшихся без попечения родителей детей ожидают предоставления жилья. Ежегодно в очередь встают до 400 человек, сообщает 15 августа пресс-служба регионального правительства.

Ключи Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В 2021 году за счет привлечения дополнительных средств на эти цели направили 1,7 млрд рублей, квартирами обеспечили 1,4 тыс. человек. В 2022 году по программе предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, выделяется 2,3 млрд рублей.

«Благодаря помощи Вячеслава Володина, регион получил дополнительно 1 млрд рублей. Мы планируем также предоставить данной категории граждан более 1000 квартир», — отметил временно исполняющий обязанности губернатора Саратовской области Роман Бусаргин.

В течение двух лет необходимо сократить очередь и выйти на предоставление жилья в рамках года постановки на учет, подчеркнул он.

Среди многодетных в очереди на жилье стоят 58 семей. Только в этом году встали на учет 37 семей. По словам врио главы Саратовской области, на ежегодное предоставление жилья этой категории граждан планируется выйти в 2023 году.

ИА REGNUM напоминает, в конце 2021 года в Саратовской области изменили порядок предоставления именного сертификата для детей-сирот на покупку жилья. Так, право получения сертификата имеют получатели при достижении 23 лет (ранее — 25 лет). Новая мера позволяет приобретать жилое помещение в любом муниципальном образовании области.

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