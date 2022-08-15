Париж, 15 августа, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Префекты во Франции отменили традиционные фейерверки 15 августа из-за жары и угрозы пожаров, передает BFM TV.

Дарья Драй ИА REGNUM Фейерверк

Пятнадцать префектур уже издали приказы, запрещающие использование фейерверков 15 августа и в течение нескольких дней. В Алье объявили о запрете фейерверков с 12 по 16 августа «из-за погодных условий и для предотвращения возникновения пожаров».

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин попросил префектов «быть особенно бдительными».

Франция переживает период исторической засухи после июльского месяца, когда в среднем выпадало менее одного сантиметра дождя. На большей части Франции полив запрещен из-за засухи, а 73 префекта также запретили забор воды у фермеров во всех департаментах.

Напомним, 15 августа во Франции отмечают католический праздник День Успения Пресвятой Богородицы.