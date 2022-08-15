Ставрополь, 15 августа, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Жителям и гостям Северного Кавказа почти всю неделю придется изнывать от сильной жары. От +35° до +41°С в зависимости от района будет с 15 по 17 августа на Ставрополье, в Северной Осетии, Чечне, Ингушетии и Кабардино-Балкарии, Дагестане, до +32° — в Карачаево-Черкесии. Только в конце наступившей недели можно ждать несущественного понижения температуры.

30.mchs.gov.ru Жара

«Во второй половине дня 14–16 августа в Ставропольском крае — +40°, в степных районах Северной Осетии-Алании — +38°, в степных районах Кабардино-Балкарии - +38°, в Ингушетии и Чеченской республике (исключая высокогорные районы) - +40…41°», — сообщили в Росгидромете.

При этом в течение суток 15 августа чрезвычайная пожароопасность (5 класс) будет наблюдаться в южной части Ставропольского края, северо-восточных районах Чечни, в низменных районах Дагестана, а пожароопасность четвертого класса — в северо-восточных районах Кабардино-Балкарии, в восточных, местами в северо-западных и центральных районах Чечни.