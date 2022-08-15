Бежецк, Тверская область, 15 августа, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Гумилёвский фестиваль, посвящённый знаменитому русскому поэту Николаю Гумилёву, будет проходить в Бежецком районе Тверской области с 18 по 21 августа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 15 августа.

Пресс-служба правительства Тверской области Памятник Николаю Гумилёву и Анне Ахматовой в Бежецке

Гумилёвский фестиваль проводится в регионе с 2007 года, в этом году он станет 16-м по счёту. Мероприятие традиционно объединит поклонников творчества Николая Гумилёва и Анны Ахматовой.

Открытие фестиваля состоится в 11:00 18 августа у памятника поэтам в Бежецке. В программе — большое число мероприятий. Так, 18 августа состоится круглый стол по теме «Развитие библиотек сельских поселений». 19 августа в Бежецком мемориально-литературном и краеведческом музее будет проводиться круглый стол «Проблемы развития музеев малых городов», посвященный современным музейным технологиям создания экспозиции, продвижения и работе с населением и туристами.

Также 19 августа театр-студия при музее Анны Ахматовой представит спектакль «Изысканный жираф».

В рамках фестиваля в музейно-литературном центре «Дом поэзии» состоится финал поэтического конкурса «Читаем Гумилева», запланированы выступления поэтов из Бежецка и финалистов конкурса.