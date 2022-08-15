Иркутск, 15 августа, 2022, 10:26 — ИА Регнум. На базе госпиталя ветеранов в Иркутске 15 августа готовят еще 185 дополнительных коек для пациентов с COVID-19. Как пояснил в своем телеграм-канале губернатор Приангарья Игорь Кобзев, это нужно, чтобы создать необходимый запас коек для заразившихся из других стационаров с иными патологиями. А также для пациентов из группы риска — людей старшего поколения.

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По оценке осуществляющий полномочия министра здравоохранения Алексея Шелехова, в итоге, к приему пациентов будет готово почти 900 мест.

«Первое и главное — ситуация стабильна и контролируема. Прирост заболевших видим, но он — не взрывной. В стационарах сейчас 528 больных с ковидом, 2959 лечатся амбулаторно. Вообще особенность этой волны, что люди болеют легче. Меньше пациентов врачи вынуждены госпитализировать. По медикаментам — нехватки нет. Лекарств, в том числе дорогостоящих — в достатке.

И для амбулаторных пациентов, и в стационарах. Плюс — сейчас на стадии заключения ещё два контракта на поставку препаратов для амбулаторного звена. Особое внимание хочу обратить на ревакцинацию. Чем активнее будем обновлять защиту от ковида, тем легче будут последствия от прохождения очередной волны заболеваемости. Недостатка в вакцине — тоже нет», — пояснил Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 августа 2022 года число жертв COVID-19 в Иркутской области составляет 8713 человек (+1 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 303 746 (+486 за сутки).

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