Ярославль, 15 августа, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В Ярославле власти оценили проект реконструкции бассейна Лазурный в 16 миллионов рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал Госзакупок.

Yarnews.net Бассейн «Лазурный» в Ярославле

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на реконструкцию бассейна хотят получить до 400 миллионов рублей из федерального бюджета. 12 августа документ о поиске подрядчика на подготовку проектной документации появился на портале закупок. Цена контракта составляет 16 миллионов 856 тысяч рублей. Определить подрядчика должны к концу августа, сам проект должен быть готов к марту 2023 года.

Проектировщики должны предусмотреть реконструкцию существующего здания плавательного бассейна в соответствии с действующими нормами. Необходимо разработать проект полной замены внутренних инженерных систем и оборудования, включая систему вентиляции и водоподготовку.

Реконструировать будут основные проблемные зоны бассейна, главная из которых — чаша. В ходе работ планируется усиление железобетонных конструкций чаши, восстановление гидроизоляции, реконструкция подвесного потолка и ряд других работ. Часть внутренних помещений может быть перепланирована. Привести в порядок хотят также фасад здания и территорию рядом с ним.