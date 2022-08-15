Варшава, 15 августа, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Российские граждане не могут получить визы в Канаду в варшавском офисе, сообщает 15 августа профильный телеграм-канал «Эмигрицепс» со ссылкой на нескольких канадских эмиграционных консультантов.

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В качестве примера канал приводит историю девушки из России, которая не может получить разрешения на въезд с 10 марта, несмотря на имеющийся у неё рабочий контракт в сфере медицины. При этом раньше, утверждают авторы, почти всегда медикам предоставлялась виза в течение недели.

Один из экспертов заявил, что все заявления на получение визы, поступившие в офис от граждан России, «задвинули в долгий ящик», уточнив, что не знает случае выдачи визы в последнее время.