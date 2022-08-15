Белгород, 15 августа, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Оптовую партию синтетического наркотика изъяли оперативники у двух граждан РФ на территории Белгородской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 15 августа официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.

Иван Шилов, ИА REGNUM Нет наркотикам

Под наблюдение попали мужчины 35 и 28 лет. По данным оперативников, они забирали оптовые партии наркотиков из тайников на территории Белгородской области, а затем планировали сбывать запрещённые вещества в других регионах России. При обыске у подозреваемых обнаружили более 30 кг наркотического средства.

Апелляционным решением Белгородского областного суда злоумышленникам назначено лишение свободы на срок девять лет и девять лет шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.