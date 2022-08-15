Москва, 15 августа, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Заместители министра обороны России Николай Панков и Виктор Горемыкин вручили государственные награды участникам специальной военной операции на Украине из Западного военного округа, сообщили 15 августа в Минобороны РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Награды

Генерал армии Панков и генерал-полковник Горемыкин вручили военнослужащим ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За боевые отличия» и «Жукова», а также ведомственные знаки. Среди награждённых — офицеры, сержанты и солдаты.

«Заместители министра обороны Российской Федерации поблагодарили военнослужащих ЗВО за самоотверженную ратную службу и пожелали крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Читайте также: Семь летчиков ВКС получили звание Героя России за спецоперацию на Украине