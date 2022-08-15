Москва, 15 августа, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Система дистанционного управления для российского грузового автомобиля Урал Next была создана предприятием-разработчиком комплектов роботизации ВНИИ «Сигнал» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы»). Об этом 15 августа рассказал генеральный директор института Владимир Пименов.

Урал Вахтовый автобус «Урал Next»

«У нас была хорошая работа с «ГАЗом», в рамках которой мы отрабатывали технологии дистанционного управления двухосным грузовиком Урал Next. Мы, в том числе, создали систему помощи водителю», — заявил он в интервью РИА Новости.

Также Пименов уточнил, что рабочее место для управления названным грузовым автомобилем ничем не отличалось от кабины обычной машины и потому водителю не нужно было проходить никакой дополнительной переподготовки для того, чтобы стать оператором управления беспилотным грузовиком.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее серийную версию нового беспилотного летательного аппарата ZALA 421-24 представила входящая в концерн «Калашников» компания ZALA AERO.