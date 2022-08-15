Ревда, Свердловская область, 15 августа, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Жительница Ревды Свердловской области добилась увеличения компенсации после травмы на производстве. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Несчастный случай с женщиной произошёл в декабре 2022 года. Свердловчанка во время рабочего дня решила выйти покурить в отведённое для этого места. Идя по лестнице, женщина споткнулась и получила перелом ноги со смещением. Травма стала причиной утраты профессиональной трудоспособности на 30%.

Ревдинский городской суд постановил взыскать с предприятия 500 тыс. рублей компенсации морального вреда. С решением не согласились обе стороны, подав апелляционные жалобы в Свердловский областной суд. Инстанция увеличила размер компенсации до 750 тыс. рублей. Основанием для этого стала тяжесть травмы, которая теперь не позволит женщине работать по специальности.

Отметим, по данным Государственной инспекции труда в Свердловской области, в 2021 году на производстве погибли 55 человек, 175 работников получили тяжёлые травмы. Число погибших выросло на 8,3% по сравнению с 2020 годом.