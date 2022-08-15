Санкт-Петербург, 15 августа, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Транспортная прокуратура Санкт-Петербурга проводит проверку по факту аварии с участием яхты на реке Ждановка. Об этом 15 августа сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры Пострадавший от столкновения катер

Как сообщают в прокуратуре, катер «Yamaha CR-27» врезался в береговое укрепление напротив дома 3 по Петровскому проспекту. Пассажирами катера были три человека. Двое пострадали от столкновения и были госпитализированы в больницу.

«Катающиеся на катере врезались в столб на реке Ждановке. Потеряли сознание и неуправляемый катер носился кругами по воде, пока его не поймали ребята», — пишут очевидцы, публикуя кадры с места происшествия в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

Сообщают, что после аварии разлива нефтепродуктов не произошло. Однако транспортная прокуратура изучит все обстоятельства, оценит действия ответственных лиц. Также сотрудники прокуратуры проверят, соблюдались ли меры безопасности и права пассажиров. По результатам проверок будут приняты необходимые меры.