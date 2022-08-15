Стартовал Всероссийский молодёжный форум «Машук 2022»
Пятигорск, Ставропольский край, 15 августа, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Первый Всероссийский молодёжный форум «Машук 2022», являющийся частью платформы Росмолодёжь. События, официально открыт в городе Пятигорске Ставропольского края.
Почётными гостями торжественной церемонии открытия стали губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава Республики Северная Осетия-Алания Сергей Меняйло, депутаты Государственной Думы Российской Федерации Елена Бондаренко и Ольга Тимофеева, заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Анна Котова, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков, представители органов исполнительной власти регионов СКФО.
«Я рад тому, что сегодня здесь собрались самые продвинутые, самые неравнодушные, самые креативные люди — наша молодежь. Когда находишься рядом с вами, то заряжаешься энергией, вспоминаешь свою молодость. Президент России сказал, что мы сильны своей индивидуальностью, нашей историей многонационального народа, нашими обычаями и традициями. Вы — те люди, которые продвигают и будут продвигать нашу великую Родину. Хочу поздравить вас и пожелать, чтобы вы всегда были такими, какие вы есть сейчас! Удачи и успехов!» — обратился к машуковцам глава Республики Северная Осетия-Алания Сергей Меняйло.
Статс-секретарь — заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей обратилась к машуковцам от имени главы ведомства Игоря Баринова.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поприветствовал со сцены каждую делегацию России и ЛДНР.
Под звуки Государственного гимна Российской Федерации были подняты Государственный флаг страны и флаг Ставропольского края.
Торжественная церемония открытия была завершена концертом популярной российской группы Gayazovs Brothers.
Организаторами Всероссийского молодёжного форума «Машук 2022» выступают: Федеральное агентство по делам молодёжи, Федеральное агентство по делам национальностей, аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, Правительство Ставропольского края.
Партнерами Форума являются: Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство культуры Российской федерации, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство спорта Российской Федерации, инвестиционная технологическая корпорация «VK», ОАО «РЖД», ППК «Российский экологический оператор», АНО «Россия — страна возможностей», Российское общество «Знание», государственная корпорация «Росатом», Фонд президентских грантов.
Во время экскурсии по территории «Машука» директор форума Иван Пальцев познакомил представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти с работой всех основных площадок.
Участники экскурсии посетили шатры образовательных и альтернативных площадок, а также шатры делегаций, представляющие культуру и быт народов Северного Кавказа. Кроме того, они приняли участие в официальном открытии историко-документальной выставки «Казаки — герои на службе Отечеству».
После этого состоялись встреча представителей исполнительной власти регионов с машуковцами по делегациям и встреча представителей федеральных ведомств с участниками форума из субъектов РФ и ЛДНР.