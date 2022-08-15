Пятигорск, Ставропольский край, 15 августа, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Первый Всероссийский молодёжный форум «Машук 2022», являющийся частью платформы Росмолодёжь. События, официально открыт в городе Пятигорске Ставропольского края.

АНО «Россия — страна возможностей» Машук

Почётными гостями торжественной церемонии открытия стали губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава Республики Северная Осетия-Алания Сергей Меняйло, депутаты Государственной Думы Российской Федерации Елена Бондаренко и Ольга Тимофеева, заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Анна Котова, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков, представители органов исполнительной власти регионов СКФО.

«Я рад тому, что сегодня здесь собрались самые продвинутые, самые неравнодушные, самые креативные люди — наша молодежь. Когда находишься рядом с вами, то заряжаешься энергией, вспоминаешь свою молодость. Президент России сказал, что мы сильны своей индивидуальностью, нашей историей многонационального народа, нашими обычаями и традициями. Вы — те люди, которые продвигают и будут продвигать нашу великую Родину. Хочу поздравить вас и пожелать, чтобы вы всегда были такими, какие вы есть сейчас! Удачи и успехов!» — обратился к машуковцам глава Республики Северная Осетия-Алания Сергей Меняйло.

Статс-секретарь — заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей обратилась к машуковцам от имени главы ведомства Игоря Баринова.

«Форум «Машук» отличается яркой программой, дружеской атмосферой и является примером кавказского гостеприимства. Он предоставляет молодежи уникальную возможность пообщаться в неформальной обстановке с известными политиками, экспертами. «Машук» стал востребованной площадкой для талантливой, энергичной молодёжи, искренне увлечённой идеями и нацеленными на реальные результаты. Ребята, все у вас впереди. Сейчас вы в самом начале пути. И этот путь, безусловно, должен быть ярким, результативным», — сказала она.

«Мы много лет являемся партнерами форума «Машук», и на Северном Кавказе большое количество победителей среди участников конкурсов и проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». В этом году у нас большая образовательная программа — это не только общение со спикерами или рассказы об успешных людях, это конкретные инструменты, которые мы хотим передать с помощью экспертов ребятам. В дни форума проходят стратегические сессии, в рамках которых участники обсуждают и формируют концепты нового образовательного пространства, новые форматы и смыслы. Уверен, что разработанные на форуме и на стратсессиях проекты найдут своё воплощение, позволят вывести на новый качественный уровень молодёжное движение и окажут влияние на систему образования в целом. Особо хочу отметить обновлённый Всероссийский масштаб форума. Когда мы видим здесь ребят из самых разных регионов и понимаем по общению с участниками, что не только регионы узнают Кавказ, но и кавказские ребята знакомятся с особенностями других регионов – это самое правильное общение, это то, ради чего молодежь приезжает на «Машук». Желаю вам ярких, незабываемых впечатлений, полезных активностей, общения с интересными экспертами и, конечно, новых друзей», — отметил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поприветствовал со сцены каждую делегацию России и ЛДНР.

«Машук — это молодость, мудрость, это максимум, который вы возьмете благодаря неделям обучения, встреч. Но самое главное, что вы вместе. Я желаю вам добиться здесь того, чего кажется невозможным добиться. Требуйте от себя невозможного и получите максимум. Я хочу, чтобы все здесь подружились, чтобы вы строили нашу великую, могучую Россию. Чем больше люди будут узнавать друг друга в таком молодом возрасте, свою страну, ментальность, тем нам проще будет друг с другом работать и выстраивать счастливое будущее нашей страны. Вот чего мы ожидаем от форума и всегда эта задача будет за ним сохраняться. «Машук», открывайся!» — дал старт форуму глава края.

Под звуки Государственного гимна Российской Федерации были подняты Государственный флаг страны и флаг Ставропольского края.

Торжественная церемония открытия была завершена концертом популярной российской группы Gayazovs Brothers.

Организаторами Всероссийского молодёжного форума «Машук 2022» выступают: Федеральное агентство по делам молодёжи, Федеральное агентство по делам национальностей, аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, Правительство Ставропольского края.

Партнерами Форума являются: Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство культуры Российской федерации, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство спорта Российской Федерации, инвестиционная технологическая корпорация «VK», ОАО «РЖД», ППК «Российский экологический оператор», АНО «Россия — страна возможностей», Российское общество «Знание», государственная корпорация «Росатом», Фонд президентских грантов.

Во время экскурсии по территории «Машука» директор форума Иван Пальцев познакомил представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти с работой всех основных площадок.

Участники экскурсии посетили шатры образовательных и альтернативных площадок, а также шатры делегаций, представляющие культуру и быт народов Северного Кавказа. Кроме того, они приняли участие в официальном открытии историко-документальной выставки «Казаки — герои на службе Отечеству».

После этого состоялись встреча представителей исполнительной власти регионов с машуковцами по делегациям и встреча представителей федеральных ведомств с участниками форума из субъектов РФ и ЛДНР.