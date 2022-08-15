Нижний Новгород, 15 августа, 2022, 10:18 — ИА Регнум. С 15 августа в медицинских учреждениях Нижегородской области возобновляется масочный режим. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава областного минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь в поликлинике

Обязанность носить маски возлагается не только на сотрудников организаций, но и на посетителей. Министр пояснил, что на фоне роста заболеваемости COVID-19 не нужно подвергать друг друга дополнительному риску. Он подчеркнул, что возобновление масочного режима является временной мерой.

Кроме того, будет усилен контроль над наличием санитайзеров и разделением потоков пациентов с симптомами ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекции) и без них.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение предыдущего месяца минимальное число новых случаев заражения коронавирусом за сутки в Нижегородской области было зафиксировано по состоянию на утро 19 июля — было выявлено 16 случаев заражения COVID-19. При этом на утро 13 августа в регионе подтвердили 517 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее министр здравоохранения Нижегородской области прогнозировал, что новый подъем заболеваемости COVID-19 в регионе начнется ближе к концу августа.