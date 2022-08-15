Якутск, , 10:17 — REGNUM Председатель правительства России Михали Мишустин посетил технопарк в Якутске и одобрил проекты его резидентов. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 августа в пресс-службе правительства республики.

Михаил Мишустин Никита Третьяков © ИА REGNUM

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Премьер-министр РФ сегодня находится в Якутске с официальным визитом, он прилетел несколько часов назад. У трапа самолёта его в том числе встречали полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев и глава Якутии Айсен Николаев.

В IT-парке Михаилу Мишустину представили разработки компании «Сайберия», которая внедряет в медучреждениях республики искусственный интеллект, способный за 15 секунд определять степень поражения лёгких при коронавирусе по результатам компьютерной томографии. Председатель правительства РФ также положительно оценил систему распространения видеоконтента для кинотеатров «Extra Cinema», IT-школу «АЛТАН» и платформу искусственного интеллекта «ОнкоПоиск», способнуювыявлять рак на ранних стадиях.

«Глава кабмина подчеркнул, что проекты якутских разработчиков качественно лидируют не только в ДФО, но и в стране», — говорится в сообщении правительства республики.

Как сообщало ИА REGNUM, во время визита в Якутию Михаил Мишустин также намерен провести совещание по теме предупреждения и ликвидации природных ЧС.