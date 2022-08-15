Москва, , 10:17 — REGNUM Вероятность дефицита электроники есть не только в России, но и во всем мире. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 августа заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Полупроводниковые чипы

«В связи с ситуацией с Тайванем сбой с поставками микрочипов на заводы в Китай, ЕС и США не преодолен, — сказал Тимофеев. — Опасения, что может быть форс-мажор из-за разногласий между Китаем и США, привели к тому, что все участники рынка электронной продукции сейчас придерживают часть товара для сохранения наличия остатков электроники на три-шесть месяцев вперед. На ситуацию влияют и сохранение роста цен на фрахт в крупных портах по всему миру из-за дисбаланса числа контейнеров. Поэтому риск дефицита электроники есть и не только в России, но и по всему миру».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, сможет ли РФ обеспечить себя электроникой по каналам параллельного импорта.

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