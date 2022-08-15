Тверь, , 10:15 — REGNUM Более 30 человек заблудились в лесах Тверской области с начала тёплого времени в 2022 году, данные 14 августа опубликовало региональное УМВД.

Иван Шишкин. Грибники. 1870

Всего за весну-лето этого года в полицию поступило 31 заявление о пропаже людей, ушедших в лес, чаще всего — для сбора грибов и ягод. Живыми удалось найти 18 человек.

Семь жителей региона не сумели выйти из леса, их нашли погибшими. Ещё шесть человек числятся находящимися в розыске.

Полиция отмечает, что наибольшую тревогу вызывают посещения леса в одиночку людьми пожилого возраста, и призывает соблюдать меры предосторожности — одеваться в одежду ярких цветов, брать с собой запас воды и провизии, компас и полностью заряженный телефон, а также сообщать родным или соседям примерный маршрут.