Москва, 15 августа, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Белый дом и Госдепартамент США вмешиваются в ход расследований в других странах. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 15 августа в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она прокомментировала слова пресс-секретаря президента США Джо Байдена Карин Жан-Пьер о том, что Белый дом не вмешивается в дело экс-главы государства Дональда Трампа. При обыске у него нашли секретные документы.

«А почему тогда в другие расследования вмешивается?» — написала Захарова.

Американские власти не должны вмешиваться ни в одно другое расследование в суверенных государствах, раз не вмешиваются в расследования в своей стране, подчеркнула она.

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