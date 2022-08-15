Уфа, 15 августа, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Более 300 нарушений прав участников долевого строительства выявили сотрудники прокуратуры в 2022 году в Башкирии. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

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Сообщается, что в целях устранения этих нарушений в регионе было опротестовано 22 нормативных правовых акта, в суд было передано одно исковое заявление, внесено 83 представления, 28 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности, объявлено пять предостережений, в административном порядке наказано 110 лиц.

Отмечается, что сотрудники прокуратуры Дёмского района Уфы установили, что одни из застройщиков не внес в проектную декларацию изменения о финансовом результате текущего года, размерах дебиторской и кредиторской задолженности за первый квартал 2022 года. В результате директор фирмы был привлечен к административной ответственности.

Сообщается, что сотрудники прокуратуры вскрывали случаи неисполнения застройщиками обязанности по своевременному уведомлению дольщиков об изменении сроков окончания строительства объектов и другой информации. В связи с этим, по материалам прокурорской проверки было возбуждено одно уголовное дело.