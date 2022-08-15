Ярославль, 15 августа, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В Ярославле в доме №27 по проспекту Дзержинского нашли тело женщины. Об это корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Ярославской области.

Yaroslavl.sledcom.ru Следственный комитет

Женщине было 42 года. Внешних признаков насильственной смерти нет. Тело пролежало несколько лет и было мумифицировано. Вероятно, женщина умерла шесть лет назад. Столько времени никто не оплачивал коммунальные услуги.

Сейчас тело направлено на судмедэкспертизу. Следственный комитет проводит проверку по этому факту, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе в нём.