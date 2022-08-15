Москва, , 11:54 — REGNUM На «Уралвагонзаводе» (УВЗ) стартовало серийное производство самоходного миномета «Флокс» и самоходного артиллерийского орудия (САО) «Магнолия». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УВЗ.

Российские военные в Арктике Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Серийное производство самоходных артиллерийских орудий «Флокс» и «Магнолия» начато, новые образцы будут представлены в конце нынешнего года — начале следующего», — рассказали в УВЗ.

Первая информация о САО «Магнолия» появилась в 2018 году. Сообщалось, что САО будет оснащён 120-мм универсальным орудием на базе вездехода ДТ-30ПМ «Витязь». Разработано в ЦНИИ «Буревестник» в рамках опытно-конструкторской работы «Набросок». Кроме того, семейство этих орудий включает в себя 82-миллиметровый самоходный миномет «Дрок» и 120-миллиметровая САО на автомобильном шасси «Флокс». «Магнолия» создаётся для службы в арктических условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с 15 по 21 августа 2022 года пройдет международный военно-технический форум «Армия-2022». Он состоится на площадке конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Московской области.

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