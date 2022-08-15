Таллин, , 10:12 — REGNUM Большинство последних решений и предложений властей Эстонии в отношении России и ее граждан весьма далеки от демократии и вызывают массу вопросов. Об этом главный редактор эстонского портала stolitsa. ee Александр Чаплыгин написал в социальных сетях.

Как отметил эстонский публицист, «у нас хватает видных политиков, которые стремятся любыми доступными способами унизить русское меньшинство. Во главе колонны, конечно же, почетный коммунист Андрус Ансип (бывший премьер-министр Эстонии, еврокомиссар и отец нынешнего премьера страны Кайи Каллас Сийм Каллас в годы СССР возглавлял горком компартии республики в Тарту — прим. ИА REGNUM) .

«Ансип, ни много ни мало, предложил выгнать из страны всех граждан России, в том числе и тех, кто находится здесь на основании вида на жительство. В качестве примера Ансип приводит США, которые после войны депортировали ил страны более 100 тысяч японцев», — сообщил Чаплыгин.

Публицист напомнил Калласу, что президент США Джо Байден недавно покаялся за это деяние американского государства: «Байден признал, что действия США в отношении японцев не отвечают стандартам демократии. Но Ансипу это по барабану: он столь же решителен, как в 1988 году, когда разгонял антисоветский студенческий митинг».

К решениям подобного рода публицист отнес и запрет на въезд в страну российским туристам. «Это решение основано на принципе коллективной вины: по мнению нашего правительства, все жители России виноваты в конфликте на Украине. Даже те, кто этого не поддерживает», — отметил Чаплыгин.

Подобные решения он сравнил с логикой террориста Усама бен Ладена: «На самом деле, это страшная логика. Когда Усама бен Ладен в 2001 году атаковал Всемирный торговый центр, он искренне верил, что за интервенции США на Ближнем Востоке должна отвечать вся американская нация. Тот же самый принцип коллективной ответственности».

«В своей борьбе за победу добра над злом наши политики переходят все границы демократии и элементарной цивилизованности. Под разговоры о конфликте на Украине запросто нарушаются права человека и собственные законы», — отметил эстонский публицист.