Иркутск, , 10:11 — REGNUM Жителей Иркутской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий 16 августа. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра местами по области ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, порывы северо-западного ветра 15-20 м/с.

Ливень Admnvrsk.ru

По области: переменная облачность, ночью без существенных осадков, местами кратковременные дожди, днем кратковременные дожди, в южных, северных и верхнеленских районах кратковременные, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, утром туман.

Ветер северо-западный, юго-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с, температура ночью +9, +14°, при прояснении +1, +6°, днём +17, +22°, при увеличении облачности +11, +16°.

«При приближении грозы воздержитесь от поездок, выходов на водные объекты на плавсредствах, рыбной ловли. Если вы передвигаетесь на велосипеде или мотоцикле — прекратите движение и переждите грозу в безопасном месте. Помните, быстрое движение «притягивает» молнию», — призывают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Иркутской области демонстрировала 11 августа.

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