Варшава, 15 августа, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Почти четверть жителей Польши выступает за «мир даже ценой территориальных уступок Украины», пишет польский обозреватель Конрад Ренкас в своей статье для Myśl Polska.

Флаг Польши

«Тот факт, что до 23% опрошенных Институтом опросов общественного мнения CBOS польских респондентов выступают за «мир даже ценой территориальных уступок Украины», доказывает, что пропаганда основных СМИ и политических сил, тоталитарная по форме и агрессивная по содержанию, не так эффективна, как она убеждает себя и других», — пишет Ренкас.

Обозреватель выразил мнение, что к жителям Польши пришло осознание того, что этот конфликт становится слишком обременительным для их обычной жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что киевский режим по существу уже приступил к распродаже Украины, отдавая приоритет в этом «бизнес-проекте» Польше, 8 августа известила Служба внешней разведки России.

Отмечается, что речь идет не только о возможности введения «польских миротворческих сил» в западные районы Украины, но и об установлении контроля над наиболее перспективными отраслями экономики соседнего государства. К примеру, в аграрной сфере польские компании скупают украинскую продукцию по заниженным ценам, рассказали в разведывательном ведомстве.

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