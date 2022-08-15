Киев, 15 августа, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко предупредил жителей украинской столицы о проблемах с отоплением, которые ожидаются в городе зимой. Об этом 15 августа сообщили украинские СМИ.

ВАДИМ ЧУПРИНА Виталий Кличко

По словам киевского мэра, в зимний период горожан могут ждать проблемы с отоплением, поэтому им следует позаботиться о себе заранее и подготовить тёплую одежду и одеяла.

Также Виталий Кличко рассказал, что зимой в Киеве также могут наблюдаться перебои с электричеством.