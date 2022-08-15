Москва, 15 августа, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Одежда для школы в первую очередь должна быть комфортной, соответствовать размеру, чтобы ребёнку в ней было удобно как в сидячем положении, так и при ходьбе, сообщили 15 августа в пресс-службе Роспотребнадзора.

Пресс-служба Минпросвещения России У школьной доски

Одежда для школы, состоящая только из синтетических волокон не подойдет. Лучше всего подходят для школьной одежды хлопок и лён для осеннего и весеннего времени, шерсть и кашемир — для зимы.

Школьная одежда должна формировать для ребёнка так называемое пододёжное пространство — это температура тела, влажность, паро- и воздухопроницаемость. Выбирая цвет, стоит отдать предпочтение пастельным, серым, бежевым, коричневым, тёмно-синим тонам.

ИА REGNUM ранее сообщало, неправильно подобранная школьная форма или её низкое качество могут вызывать у ребёнка заболевания кожи и простудные заболевания.

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