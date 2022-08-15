Мазари-Шариф, Афганистан, 15 августа 2022, 10:07 — REGNUM В афганской провинции Балх двое молодых людей были убиты талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Мазари-Шариф, административном центре этой провинции. Об этом сообщает газета «8 Собх».
Источники сообщили 14 августа, что эти двое мужчин были убиты ночью, когда не заметили блокпост талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и не остановились.
Убитые были жителями района «Даште-Шур», относящегося к 9-му округу города Мазари-Шариф. Один из них был сотрудником организации по оказанию помощи в провинции Сарипуль. Он приехал домой в отпуск. Второй вернулся из Ирана несколько дней назад.
Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ничего не заявили по этому поводу.