* талибы — запрещённая в России организация

Мазари-Шариф, Афганистан, 15 августа, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В афганской провинции Балх двое молодых людей были убиты талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Мазари-Шариф, административном центре этой провинции. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Mate Marschalko Убийство

Источники сообщили 14 августа, что эти двое мужчин были убиты ночью, когда не заметили блокпост талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и не остановились.

Убитые были жителями района «Даште-Шур», относящегося к 9-му округу города Мазари-Шариф. Один из них был сотрудником организации по оказанию помощи в провинции Сарипуль. Он приехал домой в отпуск. Второй вернулся из Ирана несколько дней назад.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ничего не заявили по этому поводу.