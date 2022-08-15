Тбилиси, , 10:07 — REGNUM Резкий рост потока туристов в Грузию из России не вызывает недовольства у 70% жителей республики. Об этом свидетельствуют данные опроса грузинской консалтинговой компании АСТ.

Грузия и Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Три из десяти жителей причиной личного дискомфорта называют обилие российских туристов в курортных зонах», — сообщили авторы исследования.

При этом среди участников опроса 84% считают, что российских туристов будет всё больше.

Опрос проходил с 11 по 16июня. В исследовании приняли участие 800 человек, выбранных случайным образом.

Стоит отметить, что Грузию в июле 2022 года посетили 157 тыс. российских туристов, что в шесть раз (на 525,5%) больше, чем в том же месяце в 2021 году. Россия заняла первое место по числу посетивших Грузию.

Читайте ранее в этом сюжете: Большинство в Грузии поддержит ограничения для бизнеса граждан РФ — опрос