Прибайкальский район, Бурятия, 15 августа, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки возникло два лесных пожара в Прибайкальском и Северо-Байкальском районах. Причиной возгораний стали сухие грозы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Teplyystanmedia.ru Лесной пожар

Кроме того, сотрудники лесной охраны вели работы по дотушиванию локализованного очага в Иволгинском районе.

Борьба с огнём в Прибайкальском районе, как отмечается, осложняется крутизной склона, на котором горят деревья — до 25-30 градусов и каменистыми россыпями.

«Вчера голову пожара (основное направление распространение огня) поймали, держали до подхода бульдозеров. В ночь бульдозерами опахали, сегодня по прогнозу ликвидация», — рассказал первый замглавы ведомства Дмитрий Баклашкин.

В результате к утру 15 августа пожары в Иволге и Северо-Байкальском районе были ликвидированы. Возгорание в Прибайкалье удалось локализовать. Общая площадь, пройденная огнём, составила 5,5 га.