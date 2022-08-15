Бухарест, , 10:07 — REGNUM Апелляционный суд города Орадя на северо-востоке Румынии вынес беспрецедентный в новейшей истории страны приговор по делу о громком ДТП со смертельным исходом. Об этом 15 августа сообщает бухарестская газета Ziare.

Согласно официальной информации, судья приговорил 23-летего местного жителя, виновного в смерти 17-летнего подростка, к выплате семье погибшего в общей сложности 150 тыс. евро. Эта самая высокая сумма компенсации за подобный вид правонарушения.

Кроме того, подсудимый проведет в тюрьме примерно 2,5 года.

Инцидент произошел в 2019-м году в окрестностях Орадя, когда легковой автомобиль врезался в эстакаду. Погиб один человек, водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.